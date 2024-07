Po Top Model Mateusz Maga postanowił zmienić swoje życie i udowodnił wszystkim, że umie walczyć o swoje marzenia. Model otworzył własną agencję modelek i szkołę tańca. Eksperymentuje również z wizerunkiem. Zobacz: Maga postanowił zaszaleć z fryzurą. Pokazał się w nowym kolorze

Reklama

Niewątpliwie Maga jest gotowy osiągnąć wielki sukces. Na jego portalach społecznościowych co i rusz pojawiają się zdjęcia z nowych kampanii i to nie tylko tych polskich. Niedawno model pracował przez długi czas w Londynie, gdzie także się wiele nauczył. Teraz na swoim profilu na Facebooku pochwalił się kolejnym dużym sukcesem. Mianowicie jego zdjęcie znalazło się we włoskim Vogue'u. Nie należy zapominać, że jest to najbardziej prestiżowy magazyn modowy na świecie.

Jak wypadł?

Zobacz na Polki.pl: Maga w ciężkiej depresji?



Reklama