Mateusz Maga zareagował na głosy krytyki pod adresem jego angielskiego akcentu. Chodzi o wykonanie piosenki "First Kiss", z którą młody wokalista chciał startować w konkursie Eurowizji 2017 na Ukrainie. Jednak polskie preselekcje wygrała Kasia Moś. Co Mateusz Maga mówi o swoim wykonaniu piosenki? Jak twierdzi, utwór przechodził przez ręce Amerykanów, więc - jeżeli by były tam błędy - to by od razu mu powiedzieli. Skąd więc negatywne komentarze? Zobaczcie, co jeszcze powiedział redakcji Party.pl na evencie marki Reebok "Zrób krok do bycia mistrzem" promującym nowy model buta Club C!

Mateusza Magę mogliśmy ostatnio poznać bliżej dzięki show TVN Agent:

