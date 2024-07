1 z 20

Programy talent-show mają to do siebie, że zwycięzcą niekoniecznie jest osoba, która wygrywa. Przykładów jest cała masa, ot chociażby Mateusz Jarzębiak Góral, który w Top Model odpadł tuż przed wielkim finałem. Jurorom nie spodobała się sylwetka modela, a jego urok osobisty zachwycił tylko Joannę Krupę. Z czasem do grona jego adoratorek dołączyła Olga Kaczyńska, z którą przystojniak stworzył związek idealny. Ale to temat na oddzielną publikację. Zobacz: "Książę sprząta na kolanach"

Góral ostatnio spędził sporo czasu na siłowni, gdzie pracował na muskulaturą. Efekty z każdym miesiącem były coraz bardziej widoczne. Oko na modelu zawiesiły nie tylko fanki i ukochana, ale też producenci sesji zdjęciowych i pokazów mody. Tym sposobem od stycznia 2015 roku Mateusz został nie tylko ambasadorem marki obuwniczej, ale też gwiazdą ostatniego pokazu fryzjerskich trendów na wiosnę.

Jak dalej potoczy się jego kariera? Jedno jest pewne, na razie w pojedynku z Michałem Baryzą wygrywa 2:0.