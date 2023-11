Znacie Mateusza Ciawłowskiego? Jeżeli nie, to najwyższa pora nadrobić zaległości! Mateusz jest młodym wokalistą, którego na Youtubie subskrybuje już ponad 250 tysięcy osób. Artysta i youtuber opublikował ostatnio nową piosenkę na swoim kanale i wszystko wskazuje na to, że jego utwór będzie hitem w sieci! Skąd takie podejrzenia? Rok temu Mateusz Ciawłowski nagrał pierwszą piosenkę z tekstów mamy- utwór zobaczyło już ponad 20 mln internautów! Teraz wokalista pochwalił się nowym utworem!

Piosenka z tekstów mamy hitem w sieci

Piosenka Mateusza Ciawłowskiego sprzed roku stała się hitem. Wokalista śpiewał ją nawet w programie "Pytanie na Śniadanie". Teraz w sieci pojawiła się druga część produkcji. Czy Mateusz Ciawłowski znów odniesie sukces?

Jesteś taki sam jak Twój tatuś.

Jesteś miły tylko jak coś chcesz.

Raz założone i już do prania?

Ja nie wiem po kim to masz.

To tylko niektóre teksty mamy, które w swojej piosence wykorzystał Mateusz Ciawłowski. Zapytaliśmy wokalistę, co zainspirowało go stworzenia tych piosenek!

Inspiracja do tworzenia piosenek z tekstów różnych osób narodziła się dość nieoczekiwanie. Głównym elementem mojego kanału były covery - w ten sposób pozyskałem całkiem spore grono odbiorców. Pewnego razu poprosili mnie, bym stworzył piosenkę, która będzie składać się głównie z ich tekstów, toteż na początku nagrałem piosenkę z komentarzy widzów. Zastanawiałem się co zrobić, by jeszcze bardziej ulepszyć ten pomysł i dać swoim odbiorcom coś jeszcze bardziej oryginalnego. Któregoś razu olśniło mnie, że nagram piosenkę składającą się z tekstów, które wszyscy powszechnie znamy. Stąd na pierwszy ogień poszły nasze kochane mamy. Ich teksty są niemalże identyczne we wszystkich polskich domach. Kolejne osoby to już oczywiście rozbudowa mojej, cieszącej się popularnością serii. - mówi nam Mateusz.

Mateusz jest początkującym artystą, ale marzy o wielkiej scenie!

Kariera na polskiej scenie muzycznej to niewątpliwie jedno z moich największych marzeń. Od wielu lat działam w serwisie YouTube tak naprawdę tylko po to, by zbliżyć się do osiągnięcia mojego celu. Rozwijam się wokalnie oraz polepszam swoją grę na instrumentach. Przez niedługi czas przeszedłem dużą przemianę artystyczną - mój wokal zmienił się nieporównanie lepiej do wcześniejszych lat. Zrzeszam grupę swoich fanów "Ciawlovers" i za kilka dni otwieram dla nich internetowy sklep z odzieżą. Później zabieramy się za nagranie i wydanie dobrego singla promującego płytę, która pojawi się najprawdopodobniej na wiosnę przyszłego roku. Mam nadzieję, że od tego czasu będziemy spotykać się na większości polskich scen - tłumaczy nam muzyk.

Trzymacie za niego kciuki?

Mateusz Ciawłowski nagrał piosenkę z tekstów mamy.

Fajna?

fot. Mateusz Ciawłowski

Oto pierwsza piosenka z tekstów mamy.