Relaks i naturalna pielęgnacja w 15 minut za mniej niż 10 zł 

Maseczki do twarzy to HIT trendów pielęgnacyjnych ostatnich lat. Za sprawą akcji #zostanwdomu jeszcze bardziej zyskały na popularności. Hitem ostatnich miesięcy są maski zawierające w składzie tzw. SUPERFOOD, czyli składniki zawierające skoncentrowaną dawkę witamin, mikroelementów, antyoksydantów czy kwasów tłuszczowych, które nie tylko odmładzają skórę, ale również naprawiają uszkodzenia oraz neutralizują działanie wolnych rodników, czyniąc cerę wypielęgnowaną. Specjalnie dla Was znaleźliśmy maseczki ze składnikami SUPERFOOD za mniej niż 10 zł.

Jeśli Twoja skóra potrzebuje natychmiastowego delikatnego złuszczenia wybierz maskę Peel-off z olejkiem z konopi siewnych, którą wzbogacono również o kurkumę i miód, aby ukoić, oczyścić, delikatnie złuszczyć cerę oraz pozostawić ją wypielęgnowaną, gładką i promienną.

Mat. prasowe

Kolejną maską SUPERFOOD jest nawilżająca maska z jagodami i glinką, której receptura łączy w sobie ekstrakt z jagód, olej z pestek brzoskwiń i ekstrakt z żurawiny, by karmić skórę składnikami odżywczymi i antyoksydantami oraz intensywnie ją oczyszczać, łagodzić i przywracać naturalny blask. To hit Instagrama ostatnich miesięcy.

Mat. prasowe

Dla skóry potrzebującej rozjaśnienia i uspokojenia idealna będzie maska z herbatą matcha i nasionami chia. To oczyszczająca moc roślin, nadająca skórze blask. Maska jest zalecana do skóry problematycznej z trądzikiem.

Mat. prasowe

Jeśli poszukujecie silnego nawilżenia i optymalnego odżywienia to maska z awokado będzie dla Was idealna. Jest to bogata w substancje odżywcze, nawilżająca glinka z dodatkiem złuszczającego orzecha, łagodzącego awokado i soczystego aloesu. Kombinacja produktów typu superfood, która na 100% ożywi Twoją skórę!

Mat. prasowe

Przypominamy, że najlepiej stosować maseczki minimum raz w tygodniu. Także jest to idealna wymówka, aby znaleźć dla siebie 15 minut w ciągu dnia i zrobić sobie #domowespa.

Materiał powstał z udziałem marki 7th Heaven