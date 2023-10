Maryla Rodowicz jest niekwestionowaną legendą i kolorowym ptakiem polskiej sceny muzycznej. Dziś trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek muzyczne wydarzenie bez jej udziału. I chociaż od ponad 50 lat rządzi polską sceną, to wciąż jej życiorys skrywa wiele tajemnic. Sekrety Maryli Rodowicz postanowili zgłębić twórcy filmu "Maryla. Tak kochałam".

Film o życiu wokalistki będzie można zobaczyć już w Boże Narodzenie. Poznajcie szczegóły produkcji.

"Maryla. Tak kochałam" to film dokumentalny o życiu i fenomenie Maryli Rodowicz. Produkcja przedstawi biograficzno-muzyczną podróż przez życie artystki. Poruszy tematy nie tylko kulisów zawodowego życia ale przede wszystkim kwestie miłosne takie jak związek z Krzysztofem Jasińskim czy z Danielem Olbrychskim:

- Byliśmy parą przez trzy lata - wyznał aktor - Żona Daniela wpadła w szał. Łup, łup, łup (udaje dźwięk pukania - przyp. red.) "Daniel!" A my cicho jak myszki - relacjonowała Maryla Rodowicz

W filmie znajdą się także unikatowe, niepublikowane materiały archiwalne TVP. Ekipa filmowa towarzyszyła Maryli Rodowicz przez kilka miesięcy. W dokumencie wystąpią również goście specjalni m.in..: Daniel Olbrychski, Katarzyna Gärtner, Helena Vondráčková, Andrzej Sikorowski, Adam Sztaba, Maria Szabłowska oraz członkowie rodziny, znajomi i muzycy. Reżyserami filmu są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski (twórcy filmu „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie”) a za produkcję odpowiada Paweł Gajewski.

- Maryla jest bardzo silna. Często silni ludzie, którzy są świadomi swojej pozycji i doświadczeń zamykają się w jakiejś skorupie, zakładają jakaś maskę. I nie ukrywam, że dużym zaskoczeniem dla nas podczas realizacji… może to dziwnie zabrzmi, bo przecież zrealizowaliśmy dokument, była otwartość Maryli. Bo trzeba mieć w sobie dużo odwagi, żeby obnażyć się i opowiedzieć o swoim życiu, swoich związkach w tak szczery sposób - dodał Krystian Kuczkowski

Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski tłumaczą, że w filmie pokażą widzom zupełnie inny obraz Maryli Rodowicz.

(...) I obok biograficznej drogi jaką chcemy przejść z artystami w naszych filmach najważniejszy dla nas jest człowiek. Oni jako ludzie, nie tylko jako artyści. (... )Maryla jest niekwestionowaną królową, która wciąż jest w dobrej formie, koncertuje. Tak naprawdę w przypadku tego filmu kluczem było to, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, czego ludzie jeszcze nie wiedzą o Maryli. I myślę, że udało nam się znaleźć ten klucz do opowiedzenia jej historii.

Twórcy filmu "Maryla. Tak kochałam" zdradzili również, jaka na co dzień bywa Maryla Rodowicz przy współpracy:

Cudowna i nie mówimy tego, żeby kurtuazyjnie się do niej teraz uśmiechać. Choć oczywiście serdecznie pozdrawiamy! Maryla wie czego chce, mówi to co myśli i lubi pokazywać kto tu rządzi. Jest szalenie profesjonalna