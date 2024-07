Za kilka tygodni poznamy gwiazdy, które będą zabawiały publiczność podczas sylwestrowej nocy. Póki co, poznaliśmy nazwisko pierwszej z nich - na wrocławskim rynku wystąpi Maryla Rodowicz. Tradycyjnie, będzie to nietypowy występ, a w zasadzie show w jej stylu. Tym razem piosenkarka zaprezentuje własny układ Gangnam style.



Gangnam Style to tytuł singla południowokoreańskiego artysty PSY. Nazwa szybko jednak weszła do języka powszechnego jako określenie charakterystycznego stylu tańca z teledysku.



Królowa polskiej estrady nie byłaby sobą, gdyby w zanadrzu nie miała dodatkowych niespodzianek. Podczas noworocznego koncertu TVP2 pojawi się w zagranicznym repertuarze, zaśpiewa także w zaskakujących duetach. Przede wszystkim jednak usłyszymy największe przeboje z jej własnego repertuaru, czyli jak co roku.

Wyobrażacie sobie już ten występ? Dotychczas takie "przeróbki" kończyły się bardziej komicznie niż zawodowo. Przypomnijmy ubiegłoroczną "Shakirę": "Wyglądała jak lalka z sex shopu"

