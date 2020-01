Maryla Rodowicz wyznała, ile wynosi jej emerytura! Czy jest w stanie się za nią utrzymać?

Maryla Rodowicz nie zamierza rezygnować z kariery zawodowej. Gwiazda polskiej estrady w ostatnim czasie gra mnóstwo koncertów, a wszystko po to, aby zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe na kolejne lata. Jak donosi "Super Express" emerytura artystki wynosi ledwie 1 600 zł, a to zdecydowanie za mało, by gwiazda mogła się utrzymać i opłacić rachunki za dom.

Jak gwiazda radzi sobie z finansami?

Emerytura Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz to nie pierwsza gwiazda, która musi pracować, bo sama emerytura nie pozwoliłaby się jej utrzymać. Artystka wprost mówi o tym, że jej dobra passa trwa i może grać mnóstwo koncertów. A to one pozwalają jej odłożyć pieniądze na przyszłość.

Nigdy nie wiadomo, jak rynek reaguje. Czasami gra się mniej, czasami więcej. Bywają trudniejsze lata. Akurat ten rok dobrze się dla mnie kroi. Ale nie wiadomo, jaki będzie następny i jeszcze kolejny. Dlatego w tym roku, jeśli lepiej zarobię, to odłożę pieniądze na przyszłość - powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z "Super Expressem".

Dodatkowo Maryla Rodowicz jest w trakcie rozwodu z mężem Andrzejem Dużyńskim. Według medialnych doniesień wsparcie finansowe byłego męża się skończyło, a dodatkowo piosenkarka straciła samochód.

Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny. To też kosztuje. Niedługo planuję wziąć auto w leasing na dwa lata - wyznała podczas rozmowy z tabloidem.

Ale gwiazda nie narzeka, gra koncerty i docenia swoich fanów. Życzymy jak najwięcej występów!

Maryla Rodowicz cały czas jest aktywna zawodowo, dlatego emerytura to nie jedyne jej źródło dochodu.