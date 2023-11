Maryla Rodowicz kończy dziś 72 lata! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was materiał, w którym usłyszycie największe hity uwielbianej przez Polaków piosenkarki. Takie hity jak "Niech żyje bal", "Damą być", "Małgośka" czy "Sing Sing" znają chyba wszyscy. Maryla Rodowicz już od wielu lat udowadnia, że to właśnie ona jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Królowa polskiej sceny muzycznej świętuje dziś swoje urodziny, a my składamy jej najserdeczniejsze życzenia! Sto lat!

Zobaczcie największe hity Maryli Rodowicz, które na dobre zapisały się w historii polskiej muzyki.

Maryla Rodowicz skończyła 72 lata.