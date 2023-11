Maryla Rodowicz w rozmowie z Marcinem Cejrowskim z portalu Plejada.pl skomentowała plotki o swoich operacjach plastycznych. Gwiazda żartowała, że jest już tak "zrobiona", że nie potrafi już zamykać buzi ;)

Wszystko mam sztuczne, jestem tak ponaciągana, że nie mogę zamknąć buzi, jak się uśmiecha- mówiła ze śmiechem gwiazda. Chciałabym "się zrobić", ale to boli. Z tego, co wiem, ileś tam tygodni trzeba się zaszyć w domu i nie można wychodzić, a nie mogłabym sobie na to pozwolić.