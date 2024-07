Maryla Rodowicz w rozmowie z Party.pl skomentowała swój występ w Opolu. Gwiazda zachwyciła podczas wielkiej muzycznej imprezy, a po zejściu ze sceny tylko nam udało się z nią porozmawiać o wrażeniach z koncertu oraz o jej spektakularnej stylizacji. Okazuje się, że Maryla Rodowicz wybrała kreację przez którą miała problem z wejściem na scenę.

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu już za nami. Przez trzy dni na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy, a wśród nich nie mogło zabraknać Maryli Rodowicz, która oczarowała publiczność nie tylko swoim głosem, ale i stylizacją. Maryla Rodowicz w trzecim dniu festiwalu w Opolu zaprezentowała się w efektownej lateksowej kreacji z wielkim pikowanym płaszczem. Tylko nam gwiazda wyznała, że przez swoją stylizację miała pewne problemy...

To jest ciężka kołdra i to muszą nieść dwie osoby. Ja bym sobie nie poradziła, w życiu bym nie doszła nawet do sceny, a co dopiero do mikrofonu- zdradziła nam artystka.