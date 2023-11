Na Instagramie artystki pojawiło się sporo krytycznych uwag.

Piekny koncert lzy sie polaly????Pani Marylko kreacja orginalna ale nie na taki koncert????

Pani Marylu, bardzo, naprawdę bardzo Panią cenię i szanuję, podziwiam za tzw.całokształt, w tym za niebanalne kreację i kostiumy.Ale bardzo się cieszę, że siedziałam dziś na Narodowym daleko od sceny i niezbyt dokładnie widziałam tę nazwijmy to kreację...wielka szkoda, że manager nie poinformował Pani i kostiumologa, że to "Koncert dla Niepodległej", a nie "kolorowe jarmarki". Przykre.... Tym niemniej serdecznie pozdrawiam, bo słuchać Pani na żywo, to zawsze jest coś!????????????????

Glos mega ale kto taka beznadziejna kreację wymyślił?- krytykowali internauci.