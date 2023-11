Po bojkocie Kayah, a za nią innych artystów, nie odbył się festiwal w Opoli, nie było więc również wielkiego jubileuszu Maryli Rodowicz – koncertu z okazji 50-lecia pracy na scenie. Koncert najprawdopodobniej odbędzie się w połowie września. A czy Maryla ma żal do Kayah? Spytaliśmy ja o to!

Nie obraziłam się na nią, bo ją zwyczajnie kocham, uwielbiam, to wielka artystka. Żałuję tylko, że nie uprzedziła mnie o tym bojkocie. Gdybym wiedziała, że to planuje, to nie poszłabym do prezesa Kurskiego rozmawiać o tej „czarnej liście”. On mi powiedział, że taka listy nie istnieje i on chętnie zobaczy Kayah w Opolu. Kiedy więc wróciłam do domu i przeczytałam w Internecie oświadczenie Kasi, to trochę zbaraniałam. Nie można być małostkowym, każdy ma prawo do swoich poglądów. To nie jest powód, żeby człowieka skreślać. Gdybym tak do tego podchodziła, to musiałabym skreślić połowę ludzi z mojego życia" - opowiada.