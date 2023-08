Martyna Wojciechowska już od wielu lat podróżuje po całym świecie i zdobywa szczyty najwyższych gór na świecie. Znana i lubiana dziennikarka wiele razy ryzykowała własnym życiem, kiedy wyprawa przeradzała się w prawdziwy koszmar. I chociaż wyjeżdżając na kilka miesięcy Martyna Wojciechowska musi zrezygnować z wielu życiowych udogodnień, to wcale nie zniechęca jej do kolejnych wyjazdów. Znana podróżniczka w programie "Jaka ona jest" zdradziła jak wyglądają niektóre wyprawy. Okazuje się, że warunki w jakich musi żyć nie pozwalają jej na codzienną higienę. - Nazwijmy rzeczy po imieniu. Mój rekord bez normalnej kąpieli to dwa miesiące, przyznaje się! Po wyprawie mam zawsze ochotę przerobić się na kobietę. Manicure, pedicure, kosmetyczka, fryzjer, wszystko naraz!- wyznała Wojciechowska. Wygląda więc na to, że Martyna Wojciechowska nie boi się niczego!