Martyna Wojciechowska opowiedziała o powrocie do pracy po chorobie. Dziennikarka, która od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, przed kamerą Party.pl zdradziła, że ma się coraz lepiej, a w procesie zdrowienia bardzo pomogła jej... praca zawodowa!

Podróżniczka nie ukrywa, że nie pytała lekarzy o zgodę, by wrócić do pracy. Po prostu to zrobiła.

Co lekarze na to? Jakbym ich zapytała, to bym może wiedziała. Ja po prostu postanowiłam wrócić do tego, co kocham najbardziej i na mnie to działa terapeutycznie - zdradziła Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska walczy z tajemniczą chorobą. Dziennikarka ma się już lepiej.

