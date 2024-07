Martyna Wojciechowska wbija szpilę Magdzie Gessler

Martyna Wojciechowska wbiła szpilę Magdzie Gessler! Czyżby konflikt gwiazd TVN jeszcze się nie zakończył? O tym, że pomiędzy Martyną Wojciechowską, a Magdą Gessler iskrzy dowiedzieliśmy się pod koniec 2016 roku, kiedy to pomiędzy paniami doszło do ostrej wymiany zdań w programie Dzień Dobry TVN. Dziennikarka była wówczas oburzona wypowiedzią restauratorki, która podczas rozmowy o sytuacji kobiet w Polsce stwierdziła, że Polki są traktowane "prawie najlepiej na świecie" i nie ma mowy o braku równouprawnienia w naszym kraju.

Teraz, kilka miesięcy od kłótni gwiazd w DDTVN, Martyna Wojciechowska żartuje z koleżanki ze stacji. Prowadząca "Kobieta na krańcu świata" w rozmowie z "SE" skomentowała swoją wygraną podczas Telekamer. Dziennikarka zwyciężyła w kategorii "Osobowość Telewizyjna" pokonując tym samym Magdę Gessler, która również znalazła się na liście nominowanych.

Wygrać w takim gronie to prawdziwy zaszczyt. Ale myślę sobie, zobacz jaki to znak czasów, że dostałam Telekamerę - kobieta, która nie potrafi gotować! Zobaczcie. Magda Gessler przepadła w głosowaniu. To znaczy, że fajne kobiety nie muszą gotować- powiedziała Martyna Wojciechowska.

Myślicie, że Magda Gessler odpowie Martynie Wojciechowskiej?

