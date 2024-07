Tydzień temu poinformowaliśmy Was o nowym pomyśle Martyny Wojciechowskiej, która postanowiła zająć się produkcją koszulek z wymyślonymi przez siebie, oryginalnymi napisami. Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN, dziennikarka zdradziła, że specjalnie na tę okazję założyła bluzkę z napisem „Always Unique Never Boring”, który pasował do promocji jej programu „Kobieta na krańcu świata”.

Martyna, która opowiedziała o chęci projektowania tego typu koszulek, została posądzona przez Dorotę Zawadzką o plagiat! Super Niania postanowiła skomentować na Facebooku poczynania Wojciechowskiej i zarzuciła jej kopiowanie pomysłów.

Słynna podróżniczka przyznała, że napis widniejący na jej bluzce nie został przez nią wymyślony, jednak nie rozumie zamieszania, jakie powstało wokół jej wypowiedzi.

- Dziwię się tylko, że Dorocie się chce zajmować takimi sprawami i aż tak poważnie angażować w problemy dotyczące koszulek i dyskusji internetowych. Wychodzę z założenia, że jest parę ciekawszych rzeczy do roboty- powiedziała w rozmowie z portalem TVN.

Czy tym razem Super Niania również odpowie Martynie?

