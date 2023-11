We wrześniu Martyna Wojciechowska kończy 45 lat. Dowiedzieliśmy się, że na te wyjątkowe urodziny gwiazda zafundowała sobie prezent, o którym marzyła od dawna. Co to takiego? Zobaczcie poniżej!

Jak Martyna Wojciechowska będzie świętowała 45. urodziny?

Dzięki realizacji programu „Kobieta na krańcu świata” Martyna Wojciechowska poznała wiele kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Podróżniczka wraz z przyjaciółmi od dawna pomagała swoim bohaterkom korzystając z subkont różnych zaprzyjaźnionych fundacji. Tak było na przykład w przypadku jej adoptowanej córki Kabuli. Wtedy to udało się uzbierać tyle pieniędzy, że została z nich sfinansowana nauka i zakwaterowanie w szkole z internatem w Tanzanii na kilka ładnych lat!

Teraz Martyna będzie w końcu mogła wspierać swoje bohaterki dzięki własnej fundacji. Wojciechowska długo myślała o odpowiedniej nazwie. Padło na… tajemnicze słowo UNAWEZA. Skąd taka nazwa?



Miałam różne pomysły i propozycje. Ale przypomniałam sobie, że pięć lat temu, kiedy przeglądałam zeszyt mojej adoptowanej córki Kabuli, zobaczyłam w nim słowo „unaweza”. W języku suahili znaczy to „you can”, czyli „możesz”. Wydało mi się idealne – mówi „Party” Martyna. – "Fundacja będzie pomagać m.in. dzieciom z Tanzanii chorym na albinizm, mieszkańcom wysypiska śmieci w Meksyku czy ofiarom handlu nieletnimi w Rumunii” - dodaje Martyna Wojciechowska, która ma nadzieję, że słowo Unaweza szybko zostanie zapamiętane przez jej fanów.

Martyna nie wyklucza, że jak zajdzie taka potrzeba, to jej fundacja będzie pomagać też dzieciom w Polsce.

Nowe bohaterki 11. serii „Kobiety na krańcu świata” (TVN) poznamy już od 8 września o godz. 11:00.

