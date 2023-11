Martyna Gliwińska wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Projektantka jest w ciąży z Jarosławem Bieniukiem. Niestety, prawdopodobnie czeka ją samotne macierzyństwo, ponieważ sportowiec według niej nie chce angażować się w wychowanie swojej czwartej pociechy. W rozmowie z mediami projektantka wyznała, że jest gotowa zmierzyć się z tak ciężkim i odpowiedzialnym zadaniem. Być może nastawienie byłego partnera Anny Przybylskiej zmieni się, gdy tylko dziecko pojawi się na świecie.

Martyna Gliwińska stara się nie myśleć teraz o problemach. Ostatnie dni spędziła w Gdyni, ciesząc się z dobrej pogody nad morzem. A czy poznała już płeć dziecka?

Martyna Gliwińska poznała płeć dziecka?

Martyna Gliwińska mieszka nad morzem, stąd często relaksuje się na plaży przy szumie fal. Ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe, jednak projektantka już za kilka miesięcy zostanie mamą. Dlatego postanowiła odpocząć:

Kocham to moje Orłowo ???? #sunday (a ponczo uszyłam sama ????????‍♀️) - napisała Gliwińska w sieci.

Na najnowszych fotkach Martyny widać, że brzuszek jest już coraz większy. Jeden z internautów skomentował błogosławiony stan projektantki. Czy przy okazji zdradził płeć jej dziecka?

Nooo,zuch dziewczyna????Też kocham Wasze Orłowo.???? Pięknie Pani wygląda. Babka wróży, że chłopak - czytamy.

Martyna Gliwińska polubiła ten komentarz! Czy w ten sposób potwierdziła, że urodzi chłopca? Byłby to trzeci syn Jarosława Bieniuka!

Historia miłości Bieniuka i Gliwińskiej

Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk zbliżyli się do siebie po śmierci Anny Przybylskiej. Sportowiec był z aktorką przez wiele lat. Niestety, w 2014 roku Anna przegrała walkę z chorobą. Gliwińska okazała się wielkim wsparciem dla Bieniuka, ale również jego trójki dzieci, które bardzo ją polubiły. Choć parze różnie się ze sobą układało, to i nawet w najtrudniejszych chwilach Jarek zawsze mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej przyjaciółki. Para potwierdziła swoje rozstanie w czerwcu 2018 roku. Niedawno okazało się, że wciąż utrzymują bliski kontakt, a już za kilka miesięcy powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Na tę chwilę para nie jest razem. Martyna szykuje się do samotnego macierzyństwa.

Jestem w ciąży z Jarkiem Bieniukiem. Nie znaczy jednak, że wspólnie będziemy rodzicami, ponieważ Jarek uznał to za problem - powiedziała w jednym z wywiadów.

Mamy nadzieję, że para jednak dojdzie do porozumienia!

Martyna wkrótce urodzi swoje pierwsze dziecko.

Czy wychowa je wspólnie z Jarkiem Bieniukiem?