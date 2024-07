Ten rok zdecydowanie należy do Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Aktorka nie tylko gra jedną z głównych ról w serialu "Julia", ale również została twarzą marki Pantene a już niebawem będziemy mogli ją podziwiać na ekranach kin w filmie "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć". Marta wcieli się tam w postać Elizy, która zdobędzie serce tytułowego bohatera. W tej roli Tomasz Kot.

Reklama

Jak donosi dwutygodnik "Show", w prywatnym życiu Marty szykują się niebawem duże zmiany! Aktorka w tym roku ma zamiar poślubić swojego długoletniego narzeczonego Adama Króla. Marta podobno zaplanowała, że ceremonia odbędzie się tylko w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Z dala od błysków fleszy i natrętnych fotoreporterów.

Marta podobo bardzo chce wziąć ślub w kościele, gdyż pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny. Nie będzie to jednak kościół św. Anny w jej rodzinnym Przechlewie. Gdzie więc odbędzie się ceremonia? Tego jeszcze nie wiadomo!

Aktorka jak do tej pory wielokrotnie pytana była przez dziennikarzy o to, czy zamierza w końcu wyjść za Adama. Zawsze jednak tłumaczyła się brakiem czasu i tym, że ślub nie jest jej do niczego potrzebny.

- Obawia się, że zainteresowanie mediów popsuje uroczystość, dlatego ją do tej pory odkładała - mówi "Show" znajomy pary.

Zobacz także

Reklama

Ciekawe, czy tym razem ślub dojdzie do skutku?



wk