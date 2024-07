Platynowe blond włosy to znak charakterystyczny modelki Marty Sędzickiej, finalistki programu "Top Model". To oprócz zgrabnego ciała i oryginalnych rysów twarzy, znak rozpoznawczy Sędzickiej. Czyżby modelka zdecydowała się na radykalną zmianę koloru włosów? W sesji zdjęciowej dla magazynu Elle widzimy ja krótkich, ciemnych włosach z grzywką. Zobacz też: Plejada stylowych gwiazd w finale Project Runway 2 [FOTO]

Reklama

Ta wyjątkowa sesja zdjęciowa dla magazynu "Elle" była jedną z głównych nagród w programie "Project Runway". To właśnie kolekcja zwycięzcy - Michała Zielińskiego trafiła na okładkę magazynu. W projektach Michała pozuje Marta Sędzicka, która wraz z projektantem doszła do finału programu. Podczas trwania programu widać było, że ta para świetnie się dogaduje. Do sesji Marta założyła ciemną perukę, dzięki czemu wygląda zupełnie inaczej.

Jak wam się podoba?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Gwiazdozbiór: Gwiazdy w bardzo modnym, platynowym blondzie