Marta Podulka pojawiła się w programie "Mam talent" i chociaż nie wygrała show, świetnie odnalazła się na rynku muzycznym. Nagrywane przez nią single docierały do pierwszych miejsc list przebojów, dzięki czemu została zaproszona na koncert "Przebój roku" festiwalu Top Trendy 2014. Wokalistka wystąpiła ze swoim hitem "Nieodkryty ląd" - niestety nie wszystko poszło po jej myśli, za co została ostro skrytykowana przez fanów. Przypomnijmy: Najgorszy występ na Top Trendy? Internauci: "To Mandaryna 2014"

Kilka tygodni po tych wydarzeniach w życiu Podulki nastąpiły spore zmiany. Już pod szyldem Sony Music Polska (wcześniej tworzyła w barwach My Music) wydała nowy singiel "Nie przeszkadzać". Zanim do sieci trafi oficjalny teledysk, możemy zapoznać się z dość ciekawym lyric video. Warto też dodać, że artystka zdecydowała się na zmianę pseudonimu - teraz występuje wyłącznie pod swoim nazwiskiem.

Jak oceniacie jej nowy utwór?

