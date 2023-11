3 z 4

Pojawiły się spekulacje, że Marta której pierwsze małżeństwo zostało unieważnione przez Watykan, marzy o ponownym ślubie kościelnym.

W tym informacyjnym chaosie jedno jest pewne: jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy tym wszystkim, którzy nam gratulują i cieszą się razem z nami- napisała wtedy na Facebooku Kaczyńska.

Mówiono też, że ślub weźmie latem, bo chciałaby zdążyć jeszcze przed porodem. I to akurat była prawda!

Sukienka zamówiona przez pannę młodą przez Internet. Zwiewna, seksowna i podkreślająca ciążowy brzuszek. Rozpuszczone włosy, skromny bukiet kwiatów. Marta i Piotr zdecydowali się na ślub cywilny. Odbył się on w ostatni weekend lipca w Warszawie. Na miejsce przyjęcia, na które zaprosili tylko rodzinę i najbliższych przyjaciół, wybrali restaurację Dom Polski na Saskiej Kępie. Gościem honorowym był Jarosław Kaczyński, który ostatnio rzadko wychodzi z domu ze względu na stan zdrowia. Nie mogło go jednak zabraknąć! Od czasu śmierci rodziców Marty to on opiekuje się siostrzenicą. Zielińskiego poznał na poczatku roku.