Wiktoria Grycan marzy o pracy jako modelka "plus size". Córka Marty i Adama Grycanów robi wiele, żeby zostać docenioną w modowej branży. W Polsce debiutowała już nawet na pokazie Agnieszki Maciejak, za co dostała gromkie brawa. Teraz Wiktoria wybiera się do zagranicznych agencji, gdzie będzie starała się o pracę.

Jakie miasta Grycanka zamierza odwiedzić? Zobaczcie co nam powiedziała Marta Grycan: