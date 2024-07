Grycanki uwielbiają eksponować swoje wdzięki i często podkreślają krągłości obcisłymi ubraniami. Marta Grycan z kolei do perfekcji opanowała kopiowanie Kim Kardashian i często prezentuje łudząco podobne stylizacje. Najlepszym przykładem jest ostatnia z nich. Zobacz: Grycanka wygląda jak klon Kardashianki. Założyła prawie identyczną sukienkę

Tuż na początku nowego roku najstarsza z Grycanek zamieściła zdjęcia w odważnej stylizacji. Mimo, że ostatnio Marta Grycan nieco zeszczuplała, nie był to trafiony zestaw. Na zdjęciu prezentuje się w obcislej spódnicy, znanych szpilkach Giuseppe Zanottiego i krótkim topie, odsłaniającym brzuch. Niestety crop top podkreślił tylko to, że ta część ciała nie jest płaska i prezentuje się to niesmacznie. Gdyby spódnica posiadała wyższy stan i zakrywała pępek wpadka ta nie byłaby tak rażąca, a całość wyglądałaby fantastycznie.

A jak Wam się podoba?

