Marta Grycan na swoim Instagramie pojawia się i znika jak bumerang. Niedawno celebrytka co chwila prezentowała swoje nowe, bardzo drogie kreacje, chwaląc się jednocześnie odchudzoną figurą. Przypomnijmy: Grycanki w markowych kreacjach szaleją w Mediolanie. To nie koniec ich podróży

Ostatnią stylizacją, jaką mogliśmy podziwiać na portalu, była ta z Halloween. Z okazji Andrzejek Marta wróciła i ponownie zaprezentowała się w markowej kreacji. Grycanka nie byłaby sobą, gdyby nie uwydatniła swojego dużego biustu. Celebrytka postawiła również na najlepsze domy mody na świecie - Casadei, Burberry oraz Altuzarra. Choć można mieć wrażenie, że przesadziła z opalenizną, co jak co, ale stylizacje gwiazdy są dopieszczone do perfekcji.

A jak wam się podoba?

Ostatnie publiczne wyjście Grycanki: