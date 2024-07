Marlena Szoka to modelka, która ma na koncie już kilka niemałych sukcesów. Polka pochodząca z Czarnej Białostockiej, była Miss Podlasia chodziła w pokazach u największych projektantów na świecie, w tym Dolce & Gabbana oraz Chanel.

Oprócz tego może pochwalić się kilkoma kampaniami reklamowymi, m.in. H Halston, Trussardi Jeans, czy BCBG by Max Azria. Niestety dawno nie robiła niczego, czym moglibyśmy się pochwalić, a tu niespodzianka! Marlena Szoka pojawiła się na okładce styczniowego włoskiego magazynu modowego D Magazine, ekskluzywnego dodatku o stylu i modzie do dziennika La Republica. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo tej pięknej 25 latki...

Zobaczcie Marlenę Szokę i jej pracę: