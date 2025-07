Wzruszający wpis Mariusza Szczygła, który pojawił się tuż po informacji o śmierci Joanny Kołaczkowskiej, odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Znany reportażysta podzielił się osobistym wspomnieniem, w którym wyraził swój podziw i emocjonalny związek z twórczością artystki, mimo że nigdy się nie spotkali osobiście. Dla Szczygła Kołaczkowska była kimś więcej niż kabareciarką.

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej poruszyła wielu, nie tylko fanów kabaretu, ale i ludzi kultury. Jednym z tych, którzy postanowili publicznie pożegnać artystkę, był Mariusz Szczygieł. W poruszających słowach oddał hołd jej talentowi, wyrażając podziw dla niezwykłej zdolności przekształcania codzienności w literacką formę sceniczną. Choć się nie znali osobiście, jego słowa pełne są ciepła, zachwytu i autentycznego żalu. Dla Szczygła Kołaczkowska była nie tylko artystką – była pisarką mówionego słowa, osobą, której obecność na scenie miała siłę terapeutyczną. Jego wspomnienie dobitnie pokazuje, jak wielki ślad pozostawiła w sercach wielu.

Była mi bardzo bliska, choć nie znaliśmy się osobiście. Kiedy nie mogłem zasnąć i chciałem poprawić sobie nastrój, szukałem nagrań z jej występami. To wielki fart, że mogłem żyć w erze Ireny Kwiatkowskiej, Hanki Bielickiej i Joanny Kołaczkowskiej. Była nie tylko aktorką, ale literatką sceny. Masłowską estrady. Potrafiła w sekundę przepoczwarzyć naszą rzeczywistość w swoją literacką wersję. To było coś więcej niż kabaret i impro, to było pisarstwo mówione. Napisałem jej: ''Zgłaszam, że jestem wielbicielem Pani talentu''. Obiecała przyjść do mojego programu tv…Pani Joanno, jakie to szczęście, że się Pani Polsce przydarzyła!

napisał Mariusz Szczygieł.