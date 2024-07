1 z 5

Mariola Bojarska-Ferenc wydała nową książkę! "Życie ma smak" to zbiór zdrowych i pożywnych przepisów, które jest w stanie przyrządzić niemal każdy. Znajdziemy tam sposoby na smaczne sałatki, niskokaloryczne dania obiadowe oraz desery. Mariola Bojarska-Ferenc zdradza także, co jeść przed i po treningu. W czwartek odbyła się premiera, na której gwiazda opowiedziała co nieco o swoim dziele. Wśród zaproszonych gości znalazła się między innymi Karolina Gorczyca, z którą Bojarska-Ferenc zaprzyjaźniła się w programie "Taniec z Gwiazdami".

Zobacz: „Młodzi mają więcej problemów z seksem niż dojrzali”. Mariola Bojarska-Ferenc przełamuje stereotypy dotyczące wieku