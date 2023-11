1 z 6

Zanim usłyszeliśmy o Annie Lewandowskiej i Ewie Chodakowskiej, to właśnie ona motywowała Polaków do ćwiczeń! Mariola Bojarska-Ferenc potrafiła zgromadzić tłumy kobiet przed telewizorami, a płyty z jej ćwiczeniami rozchodziły się w mgnieniu oka. Choć od pierwszego sukcesu minęło już ponad 30 lat, to gwiazda nie zrezygnowała z zawodu i nie przeszła na sportową emeryturę. Była gimnastyczka artystyczna nie tak dawno ruszyła na podbój YouTube'a. A w wolnych chwilach pisze kolejne książki dotyczące zdrowego stylu życia! Czy Mariola Bojarska-Ferenc czuje się na swój wiek? Czego jeszcze możemy się po niej spodziewać? Przeczytajcie na kolejnej stronie, co zdradziła nam gwiazda!

