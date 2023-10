Niedawno synek Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego skończył 5 lat. Wokalistka w rozmowie z Party.pl, opowiedziała, jak wygląda jej życie z maluchem i jak mocno mały Liamek odmienił jej światopogląd. Przyznała, że niedługo całą rodzinę czekają ogromne zmiany, a to wszystko ze względu na dziecko:

Co ma na myśli?

Marina i Wojciech Szczęśni dzielą swoją codzienność głównie pomiędzy trzy kraje. Mieszkają we Włoszech, rodzinę mają w Polsce a także często bywają w Hiszpanii, gdzie również doglądają swoich biznesów. Niedługo jednak będą musieli wybrać jedno miejsce, w którym osiądą na stałe, ze względu na synka, który za dwa lata rozpocznie swoją edukację. Marina Szczęsna nie chciałaby mieszkać w Polsce, co zdradziła w wywiadzie, ponieważ marzy jej się miejsce, gdzie słońce jest cały rok.

Za dwa lata będziemy musieli gdzieś osiąść, bo Liam pójdzie do szkoły i wszystko będzie pod Liamka. Na razie początki były dla Wojtka, potem był moment, że ja też walczyłam o siebie, teraz jeszcze dzielimy to, ale jak Liamek pójdzie od szkoły to już koniec. Edukacja, pewnie treningi u Liamka, bo też już zaczyna trenować, więc trzeba będzie się po prostu poświęcić.