Marina Łuczenko została blondynką! Prawie! Wokalistka przefarbowała włosy, a w nowej odsłonie pokazała się na Instagramie. Marina na wiosnę zrobiła sobie modne teraz wśród gwiazd sombre. Co to takiego? To włosy z rozjaśnionymi pasemkami niczym muśnięte słońcem. Jak wygląda Marina teraz? Zobaczcie sami!

Czy to może już próba przed ślubem z Wojtkiem Szczęsnym czy może nowy wizerunek na okładkę płyty Mariny? Wojtek też ostatnio szaleje z fryzurami.

Marina rozjaśniła włosy

Przez ostatnie kilka miesięcy wiele gwiazd zdecydowało się zmienić coś w swoim wyglądzie. Anna Lewandowska została blondynką, Honorata Skarbek też. Nawet Ewa Chodakowska pokusiła się o jaśniejsze pasma na włosach. Czy Marina też chce zostać całkiem blondynką i zaczęła od pasemek? Jak Wam się podoba?

Marina Łuczenko i jej narzeczony Wojtek Szczęsny niebawem mają wziąć ślub! Czy to będzie nowa fryzura na ten właśnie dzień?

Marina Łuczenko po latach przerwy w końcu nagrywa płytę. Czy to będzie jej rok?