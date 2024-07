Mogłoby się wydawać, że Marina Łuczenko nie musi się martwić o swoją figurę. Szczupłych i kobiecych kształtów z pewnością zazdrości jej nie jedna koleżanka. Okazuje się jednak, że świetny wygląd gwiazdy to zasługa ciężkich ćwiczeń i wielu wyrzeczeń. Marina zdradziła w rozmowie z "Shape" co robi, żeby nie martwić się zbędnymi kilogramami. Artystka dużo ćwiczy i stosuje się do zasad, jakie przekazała jej mama:

Reklama

- Śniadanie zjedz jak król, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddawaj wrogowi… nigdy nie jem na cztery godziny przed snem. Tego się trzymam – służy to i żołądkowi, i dobremu wysypianiu się - twierdzi Marina, która uwielbia również ćwiczenia na siłowni. Na siłowni przykładam się przede wszystkim do ćwiczeń areo. Chodzę także co najmniej przez 40 minut na bieżni. Czasami nawet trochę dłużej. Moim ostatnim odkryciem są ćwiczenia z piłką.

Piosenkarka zdradziła również, że praca jest dla niej najlepszym sposobem na odchudzanie. Dzięki temu Marina schudła ostatnio 5 kilogramów i czuje się świetnie w swoim ciele. Efekty widać gołym okiem - Marina wygląda znakomicie.

Reklama

kb