2 z 6

Jeśli myśleliście o Marinie, to punkt dla was! Oczywiście chodzi o żonę Wojciecha Szczęsnego, który z pewnością odlicza tygodnie do momentu aż zostanie tatą.

Zdjęciem z bardzo zaokrąglonym brzuszkiem pochwaliła się sama Marina, która przy okazji złożyła życzenia z okazji Dnia Matki swojej mamie i swojej "drugiej mamie" czyli mamie Wojciecha Szczęsnego: