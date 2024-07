Marina tańczy na Instagramie! W niedzielę późnym wieczorem wokalistka podzieliła się z fanami nagraniem, na którym tańczy do piosenki "Juju on that beat". To nowe wyzwanie w mediach społecznościowych i ludzie z całego świata nagrywają swoje tańce do tej właśnie piosenki. Wystarczy dodać tylko w opisie hasztag: jujuchallenge.

Jak widać na wideo Marina radzi sobie całkiem nieźle! Fani też są zachwyceni i w komentarzach nie szczędzą jej komplementów:

Zrobiłaś to genialnie Super ruchy????Pozytywne video ???? Cały czas oglądam ten filmik, genialny jest Pozytywnych ludzi nigdy za dużo ???? dobra energia i do przodu

Marina ma ogromne poczucie rytmu, dlatego nie dziwi fakt, że tak dobrze się rusza! Może po raz drugi gwiazda pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"? Z pewnością byłoby ciekawie!

