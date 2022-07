Marina razem z Wojciechem Szczęsnym i synkiem wybrała się na wakacje. Artystka obawiała się, że w tym roku nie uda się nigdzie wyjechać w związku z sytuacją na świecie, ale ostatecznie para wybrała się na tygodniowe wakacje na Mykonos. Artystka na Instagramie zachwyca swoimi wakacyjnymi i zapowiada muzyczną nowość po powrocie! Marina i Wojciech Szczęśni na greckich wakacjach! Artystka z mężem i synkiem wybrali się na Mykonos. Para po raz kolejny zdecydowała się na Grecję. W zeszłym roku spędzali urlop razem z Anną i Robertem Lewandowskimi, a w tym roku w związku z pandemią sami wybrali się na tygodniowe wakacje w słonecznej Grecji, na które polecieli prywatnym samolotem. Kocham to miejsce i uwielbiam tu wracać. Jestem wdzieczna, że jednak udało nam się w tym roku wyjechać na krótkie rodzinne wakacje ❤️ Jak wrócę, czekają na Was niespodzianki muzyczne, które przygotowywałam dla Was w ostatnim czasie - napisała na Instagramie Marina. Interanuci są pod wrażeniem letnich stylizacji Mariny i pytają, czy nie obawia się koronawirusa. Wcześniej artystka bardzo krytycznie wyrażała się o osobach, które nie przestrzegają kwarantanny i zaleceń sanitarnych. Wygląda na to, że Marina mimo obaw zdecydowała się na krótkie wakacje i napisała: A miało nie być wakacji w tym roku... Jestem taka szczęśliwa, że jednak na się udało - czytamy w opisie na zdjęciu. Tak Marina z rodziną wypoczywa na wakacjach! Zobacz także: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali drugie urodziny syna! Wokalistka pokazała zdjęcia z imprezy W relacjach Mariny na Insatastories nie mogło zabraknąć też synka. Liam to już duży chłopiec! Marina ostatecznie zdecydowała się na wakacje, mimo że wcześniej miała duże obawy związane z pandemią koronawirusa. Przedtem chętnie podróżowała...