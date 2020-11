Marina przechodzi trudne chwile? Po raz pierwszy zabrała głos: "Nie zwykłam obarczać innych swoimi problemami..."

Marina Łuczenko-Szczęsna postanowiła oficjalnie odnieść się do doniesień na temat trudnych chwil, które przeżywa. Informacje o jej problemach rodzinnych pojawiły się w mediach już kilka dni temu. Internauci są zmartwieni nieobecnością wokalistki w sieci, sprawę w rozmowie z Pudelkiem, komentował manager gwiazdy:

Marina faktycznie przechodzi trudne chwile, ponieważ jednak są to kwestie rodzinne, nie chcemy tego komentować i prosimy o uszanowanie jej prywatności - tłumaczył brak obecności Mariny na Instagramie

Zaniepokojenie fanów nie ustąpiło, tym bardziej po tym, jak pojawiły się zdjecia, na których widać zapłakaną Marinę. Wokalistka zdecydowała się na wydanie oświadczenia w tej sprawie. Zobaczcie, co napisała.

Marina Łuczenko postanowiła odnieść się do ostatnich informacji, które pojawiły się na jej temat w sieci. Podkreśliła, że nie chciałaby się tłumaczyć z emocji, które aktualnie przeżywa ani obarczać innych swoimi problemami. Jednocześnie odniosła się do głośnych zdjęć paparazzi, na których została uchwycona podczas trudnej rozmowy przez telefon:

Nie zwykłam obarczać innych swoimi problemami czy smutkami. Każdy ma tego aż nadto i nie po to tu zaglądacie. Wywoływanie współczucia pod publiczkę też nie jest w moim stylu. Pozwólcie, że zostawię również bez komentarza zdjęcia, które obiegły internet i media snujące coraz to ciekawsze spekulacje.

Zwróciła się również bezpośrednio do fanów, których zmartwiła jej nieobecność w sieci. Podziękowała za wsparcie i obiecała, że pomimo tego, że dobrze jej z dala od internetowego życia, to postara się więcej publikować:

Bardzo wam dziękuję za wsparcie i troskę. To mega miłe. Chociaż życie bez social mediów wciąga, to postaram się tutaj częściej zaglądać dla was i wysyłać wam tylko pozytywną energię.