Marina martwi się o swojego syna, który dopiero co skończył 7 miesięcy, a już zaczął stawać na nogi! Okazuje się, że mały Liam bardzo wcześnie nauczył się wstawać i teraz, jak przyznaje Marina, chętniej stoi na nóżkach niż raczkuje. Młoda mama za pośrednictwem Instagrama zdradziła, że była przerażona, kiedy zauważyła, jak szybko rozwija się jej mały synek. Zobaczcie, co powiedziała podczas relacji na InstaStories!

Marina bardzo rzadko publikuje w sieci informacje dotyczące jej synka, ale teraz zrobiła wyjątek i zdradziła, że martwi się o małego Liama. Piosenkarka próbowała dowiedzieć się, czy jej fanki miały podobne doświadczenia z dziećmi.

Komu dziecko wstało w 7. miesiącu? Po jakim czasie już chodziło? Gościu ma 7 miesięcy i równo, jak skończył 7 miesięcy, wstał. Na początku byłam troszkę przerażona. Poszliśmy do lekarza, pani powiedziała, że trzeba go zachęcać do raczkowania, ale powiem szczerze, on jakoś chętniej stoi niż raczkuje. Oczywiście my go tutaj przekonujemy różnymi akcesoriami i zabawkami, żeby troszkę poraczkował, ale jego raczkowanie i tak kończy się dojściem do jakiegoś momentu, w którym będzie mógł wstać - mówiła zaniepokojona Marina.