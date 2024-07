Marina Łuczenko zadebiutowała w roli jurorki w TVN! Okazuje się, że piękna żona Wojtka Szczęsnego została jurorką w konkursie organizowanym przez Dzień Dobry TVN. Marina od dwóch dni pojawia się w śniadaniowym programie, gdzie makijażystki-amatorki walczą o wygraną w konkursie "Mistrz Makijażu". Wśród jury, które wybiera najlepiej wykonany makijaż znalazła się właśnie Marina.

Piosenkarka już od kilku dni przebywa w Warszawie, gdzie jak się okazuje, jako jurorka bierze udział w konkursie DDTVN. O swojej nowej roli Marina osobiście pochwaliła się fanom na Instagramie. Gwiazda nie ukrywa, że nie czuje się ekspertką od makijażu, jednak przyznaje, że jej doświadczenie z pewnością pomoże jej oceniać kandydatki w konkursie.

Moi drodzy, od wczoraj rozpoczął sie konkurs "Mistrz Makijażu" organizowany przez @rossmannpl w programie @dziendobrytvn, w którym mam przyjemność debiutować w roli jurorki. Jest to dla mnie totalna nowość, ale zarazem bardzo fajna i ciekawa przygoda. Warto podkreślić, iż absolutnie nie uważam się za eksperta w tej dziedzinie, dlatego chciałabym abyście mieli świadomość, że moja ocena opiera się tylko i wyłącznie na własnym doświadczeniu i zwyczajnym, kobiecym oku estetki. Od poniedziałku ruszamy z kolejnymi etapami, aż do piątku, kiedy to nastąpi wielki finał. Zapraszam do oglądania. Całuję????✌????️- napisała w sieci.