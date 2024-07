Na pokazie najnowszej kolekcji Roberta Kupisza pojawiła się plejada gwiazd. Wśród tłumu celebrytów nie mogło zabraknąć najmłodszych przedstawicielek świata show-biznesu, czyli Mariny Łuczenko i Klaudii Halejcio.

Marina zdecydowała się na czarne spodnie rurki, przezroczystą bluzkę, buty na koturnie i wystające z nich… białe skarpetki! I chociaż całość wyglądała fajnie, to połączenie czarnego stroju z białymi skarpetami nie do końca przypadło nam do gustu.

Z kolei Klaudia Helajcio postawiła na zupełnie inną stylizację. Aktorka założyła długa suknię z przezroczystym dołem i dużą ilością czarnych aplikacji. Celebrytka, niestety nie zachwyciła nas swoim wyglądem…

Która z celebrytek Waszym zdaniem wyglądała lepiej?

