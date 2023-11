2 z 5

Marina pochwaliła się nowym wózkiem Liama. Pod zdjęciem napisała:

Spacerek po Turynie. Btw Jak Wam się podoba nowa furka Liama? Różowe złoto z czernią to moje ulubione połączenie???? Przyznam szczerze, że czekałam z niecierpliwością na ten model jak tylko zobaczyłam zapowiedzi . W którym miesiącu przerzuciłyście się na spacerówkę? - spytała swoich fanów Marina.

Cena tego nowego modelu od marki Cybex to ok. 1000 $ czyli ok. 3,8 tysiąca złotych.

Wart swojej ceny?