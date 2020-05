Marika na dłuższy czas zniknęła z mediów i jak się okazało, miała ku temu ważny powód! Była prowadząca "The Voice of Poland" w dzień mamy pochwaliła się pięknymi zdjęciami... swoich pociech. Gwiazda dwa lata temu została mamą bliźniaków, jednak dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz. Zobaczcie!

Marika od dwóch lat jest mamą bliźniaków!

Marika zyskała ogromną sympatię widzów w roli prowadzącej program "The Voice of Poland". Kiedy jednak gwiazda zakończyła współpracę z produkcją zniknęła też z mediów i długo nie dawała znaku o sobie. Okazało się, że w 2018 roku piosenkarka zaszła w ciążę, jednak później wokalistka nie chwaliła się narodzinami dziecka. Zrobiła to dopiero po dwóch latach. W dzień matki opublikowała urocze zdjęcia swoich... bliźniaków i opatrzyła fotografie pięknym podpisem.

Dwa ważne powody...dlaczego tyle czasu minęło od ostatniej płyty do najnowszego singla.

Ściskam i tulę wszystkie mamy!!! - napisała Marika pod zdjęciem z pociechami.

Pod zdjęciami maluchów pojawiło się mnóstwo komplementów i gratulacji dla piosenkarki. Niektórzy internauci są pełni podziwu, że wokalistce tak długo udało się zachować tajemnicę w tym temacie.

- Gratulacje i wielki szacun za tą niesamowitą ciszę, jak na moje oko na pewno pełną niesamowitych uczuć, przemyśleń i inspiracji🙏🔥. Chłopaki mają mamę z sercem pełnym miłości 😊😍. Czekam z cierpliwością na muzyczne nowości ❤️ - Wow 😍 niesamowite ✌🏻✌🏻 czy oni są identyczni? - Ale już chłopaki spore! - Bliźniaki?? Podwójne zaskoczenie😍gratulacje! - Troszkę się domyślałam, że wydarzył się jakiś Cud po drodze, ale pewna nie byłam . A tu proszę bardzo Dwa -pięknie ❤️❤️❤️ - piszą fani, którzy nie kryją swojego zaskoczenia!

Marika należy do grona gwiazdy, które bardzo strzegą swojej prywatności. To niesamowite, że piosenkarce udało się przez dwa lata zachować w tajemnicy tę wspaniałą wiadomość. Oczywiście gratulujemy uroczych dwóch pięknych pociech i życzymy dużo zdrowia dla całej rodzinki!

Marika była prowadzącą "The Voice of Poland" w latach 2013 - 2014. Razem z Tomaszem Kammelem stworzyła wspaniały duet prowadzących, którzy widzowie pokochali!