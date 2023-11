1 z 6

Długie, piękne, blond włosy Marii Sadowskiej. Chyba każda kobieta marzyła przynajmniej raz w życiu o takiej anielskiej fryzurze, prawda? Jurorce "The Voice of Poland" ten grzeczny look chyba już się znudził - w związku z tym postanowiła drastycznie ściąć włosy!

Na pierwszy rzut oka nie do poznania (...) Szkoda - piszą fani pod zdjęciem z nową fryzurą Marii Sadowskiej.

Zobaczcie to zdjęcie w galerii i sami oceńcie - dobra zmiana?