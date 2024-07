Maria Sadowska i Marika w półfinale The Voice of Poland

1 z 9

W sobotni wieczór odbył się półfinał "The Voice of Poland", podczas którego wyłoniono czterech finalistów. Szczęśliwa czwórka już za tydzień zmierzy się w wielkim finale i powalczy o zwycięstwo w muzycznym show. Przypomnijmy: Gwiazdy i uczestnicy podczas półfinału The Voice

Okazja zmotywowała gwiazdy, aby nieco zaszaleć ze swoimi stylizacjami. Uwagę zwracała Maria Sadowska, która postawiła na biały elegancki komplet, który mocno eksponował nogi. Tym razem zamiast rozpuszczonych fal, Sadowska wybrała długi warkocz i całość dopełniła czerwoną szminką.

Na zupełnie inny wariant zdecydowała się Marika. Wokalistka znana jest z szalonych stylizacji i tak też było tym razem. Marika zaprezentowała się w bardzo kolorowej i wzorzystej sukience. Do tego burza loków i nikt nie mógł przejść obok niej obojętnie!