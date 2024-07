Maria Peszek zaliczana jest do największych skandalistek w polskim show biznesie. Córka znanego aktora szokuje swoimi wypowiedziami, zachowaniem i strojem. Jej oryginalny sposób bycia często odbierany jest krytycznie przez media. Przypomnijmy: Maria Peszek zaliczyła wpadkę na gali Paszportów Polityki

Wokalistka została zaproszona do internetowego show Łukasza Jakóbiaka "20m2 Łukasza". Już po zapowiedzi odcinka, która dziś pojawiła się w sieci, wnioskujemy że rozmowa będzie bardzo intymna i zaskoczy niejednego widza.

Na pytanie prowadzącego o stosunek do homoseksualizmu Peszek odpowiedziała:

Uwielbiam. Wychowywali mnie geje. To były moje najbardziej czułe ciotki i moje najbardziej czułe babysiterki. Mój tata jest aktorem i kiedy byłam bardzo małą dziewczynką to mieszkaliśmy we Wrocławiu. Moi rodzice, którzy byli i są bardzo rozrywkowi, uwielbiającymi życie ludźmi, chodzili na przyjęcia, imprezy, tańce i zostawiali nas z bratem z tymi, którzy chcieli się nami zajmować. I najczęściej to byli geje, koledzy aktorzy.