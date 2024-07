W tym miesiącu w sklepach Bershka znajdziemy dwa całkowicie różne style. Z jednej strony dziewczęce i romantyczne ubrania w kolorze pudrowego różu, z drugiej ćwiekowane motocyklówki i t-shirty z trupimi czaszkami. Bez względu na to, co wybierzemy i tak będziemy modne. Ostre rockowe dodatki są już w modzie od paru sezonów i świetnie wpasowują się w miejski look na co dzień.

Marka uważnie prześledziła trendy ze światowych Tygodni Mody i doskonale odwzorowała najważniejsze trendy. Są kwiaty, pastelowe kolory, przezroczystości w romantycznych i bardziej ostrym wydaniu. Słowem - każdy znajdzie coś dla siebie w przystępnej cenie zgodnie z najnowszymi tendencjami.

Pełny lookbook w galerii poniżej.

