Marcin Tyszka słynie z tego, że nie boi wypowiadać się kontrowersyjnych opinii. Wielokrotnie udowodnił to już w programie Top Model, a teraz w Project Runway. Fotograf ostatnio skomentował głośną aferę z blogerkami i wybrał swoja ulubioną. Zobacz: Tyszka wybrał swoją ulubioną blogerkę. Ona nie zarabia na swojej popularności

Juror podkreślał już kilka razy, że nie za bardzo przepada za współpracą z polskimi gwiazdami, które wszystko lubią mieć pod kontrolą. Przyznał, że przez autoryzację, której wymagają Polacy nie może zrealizować swojej wizji sesji. Tyszka narzeka na proces autoryzacji, który na Zachodzie, gdzie pracuje najczęściej, nie ma prawa bytu:

Bo robienie kolejnej komercyjnej sesji „Pani domu” mnie nie kręci. Proces autoryzacji zdjęć w Polsce jest zbyt żenujący. To trochę tak, jakby „gwiazdy” grały w filmie, a potem kazały reżyserowi puszczać sobie jego fragmenty, żeby sprawdzić, czy im się to podoba. Przy dzisiejszej technice zdjęć cyfrowych od razu widać efekty – jeżeli coś się komuś nie podoba, ma możliwość zareagowania w trakcie sesji. Zawsze można zmienić makijaż lub światło. gdy robię zdjęcia mody, wtedy w 100 procentach realizuję swoją wizję przy współpracy ekipy: stylisty, makijażysty, fryzjera, dyrektora artystycznego. gdy robię zdjęcia wielkiej gwieździe, to ona jest najważniejsza.