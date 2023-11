Marcin Mroczek, znany głównie z gry w serialu "M jak miłość", zagrał w filmie "Toksyczny partner" tytułowego bohatera, udostępnionym w serwisie YouTube. Mroczek wcielił się w postać mężczyzny, który znęca się psychicznie nad swoją partnerką, nadużywa alkoholu, jest uzależniony od hazardu i traci wszystkie pieniądze w kasynie.

Reklama

Zobacz także: Bracia Mroczek wystąpią w drugiej edycji "Dance, Dance, Dance"?

Film ma głębszy przekaz, o którym mówi na końcu jego pomysłodawca. Film to część kampanii mówiącej o problemach w rodzinie, w pracy - tak naprawdę we wszystkich aspektach życia. Zachęca do zgłaszania się do adwokatów - zanim dojdzie do tragedii.

Jak waszym zdaniem, Marcin Mroczek poradził sobie w nowej roli? Film "Toksyczny partner" był dla niego nie lada wyzwaniem!

Myślicie, że czeka go kariera na wielkim ekranie?