Marcin Miller, znany lider zespołu Boys, od 34 lat pozostaje w związku z tą samą kobietą. Informacja ta szokuje, biorąc pod uwagę burzliwe momenty w ich relacji, w tym zdrady, które wyszły na jaw. Małżeństwo, które trwa już ponad trzy dekady, nieustannie budzi emocje wśród fanów i opinii publicznej.

Reklama

Kim jest żona Marcina Millera?

Marcin Miller od lat związany jest z Anną Miller. Para poznała się jeszcze zanim artysta osiągnął szczyty popularności. Ich relacja przetrwała trudne chwile, w tym zdrady, o których wokalista otwarcie mówił w wywiadach. Mimo wszystko żona Marcina wybaczyła mu błędy z przeszłości i postanowiła trwać u jego boku.

Rodzina Millerów mieszka w Ełku, mieście położonym w północno-wschodniej Polsce. To tam Marcin i Anna ułożyli sobie życie z dala od zgiełku show-biznesu. Ełk stał się ich bezpieczną przystanią, gdzie mogą cieszyć się spokojem i prywatnością.

Co się wydarzyło? Historia zdrad

Choć Miller otwarcie mówi o swojej miłości do żony, przyznał się również do zdrad, które miały miejsce w przeszłości. Wokalista Boys nie ukrywa, że prowadzenie życia artysty wiąże się z wieloma pokusami. Mimo to Anna zdecydowała się wybaczyć mu i nie porzucić wspólnie budowanego życia. Ta decyzja zaskoczyła wielu – nie każda kobieta potrafiłaby wybaczyć takie rany.

Według słów samego Marcina, jego żona wiedziała o jego słabościach. W pewnym momencie relacji między nimi doszło do poważnej rozmowy. Anna, świadoma błędów męża, zdecydowała się nie rozstawać, co według Millera było największym aktem miłości i poświęcenia. Takie zachowanie budzi mieszane emocje – dla jednych to dowód siły uczucia, dla innych – przykład podporządkowania się.

Reklama

Zobacz także: Marcin Miller komentuje trudną sytuację rodzinną Zenka Martyniuka