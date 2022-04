Marcin Hakiel nie wyprowadził się z domu? Spójrzcie na te zdjęcia!

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel to jedno z najbardziej znanych i zgranych małżeństw w polskim show-biznesie. Aktorka i jej mąż nie szczędzą sobie czułości również w sieci. Jednak tym razem Marcin Hakiel pozwolił sobie na zbyt odważny komentarz na profilu żony? Katarzyna Cichopek zareagowała od razu. Niejedna kobieta by się zawstydziła! Zobaczcie, co napisał. Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał jak Katarzyna Cichopek wygląda bez grama makijażu! Będzie na niego zła?! Marcin Hakiel zawstydził Katarzynę Cichopek komentarzem. Co napisał? Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami". Ten duet wygrał nie tylko drugą edycję popularnego show, ale również miłość! Początkowo niewiele osób dawało im szansę na przetrwanie, jednak aktorka i tancerz nie musieli udowadniać nikomu, że ich uczucie jest prawdziwe. Dziś są już małżeństwem ponad 12 lat i mają dwoje dzieci: Adama i Helenkę, których osiągnięciami dumnie dzielą się w sieci . Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie szczędzą sobie czułości na Instagramie. Chętnie pokazują, jak wygląda ich codzienność oraz dzielą się pasją, do tańca, która de facto połączyła ich życia. Na profilu pary można znaleźć sporo zdjęć nie tylko tych wystylizowanych ale i zupełnie bez makijażu. Niedawno to Marcinowi Hakielowi zdarzyło się pokazać, jak wygląda jego miłość po treningu i bez makijażu . Tym razem Katarzyna Cichopek zaprezentowała przepiękne zmysłowe zdjęcie, na którym nie sposób oderwać wzroku od jej biżuterii. Piękny makijaż i biżuteria to duet doskonały 💋💍 - napisała w sieci aktorka Podobnego zdania był Marcin Hakiel, który pozwolił sobie zostawić żonie odważny komentarz: Ja Cię lubię najbardziej w samej biżuterii🤩 Katarzyna Cichopek...